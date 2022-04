MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

In poco più di due settimane, è cambiato il mondo per il Palermo. Era il 27 marzo quando i rosanero non andavano oltre il 2-2 con la Paganese, pareggiando la terza partita di fila contro delle squadre di bassa classifica, e sembravano aver toccato il fondo. In pochi avrebbero ancora sperato nell’accesso diretto alla fase nazionale dei playoff.

Dopo tre partite, in cui sono arrivate tre grandi vittorie, il Palermo è secondo: ha una gara in più, quindi potrebbe scalare addirittura quarto, ma ha dimostrato di essere tornato al top della forma. Il destino dei rosa, adesso, sembra nelle mani degli avversari: la squadra di Baldini potrà punire ogni passo falso delle rivali.

Eppure, i giocatori sono sempre gli stessi. Sul Giornale di Sicilia, Benedetto Giardina spiega, allora, le basi di questa metamorfosi rosanero: “una scelta definitiva”. Un riferimento alle nuove formazioni titolari schierate da Baldini, che di nuovo hanno poco: il tecnico ha stabilito delle gerarchie e, dopo i grossolani errori (e orrori) visti durante quei tre pareggi, ha deciso di far giocare solo chi ha dato risposte positive, in un momento della stagione in cui ogni sbaglio può essere decisivo.

