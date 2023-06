MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il cambio di proprietà della Sampdoria fa nascere delle riflessioni in casa Palermo: come riporta Il Giornale di Sicilia, il club rosanero non solo dovrà avere a che fare con una contendente in più per la promozione, ma in più vede anche sfumare la possibilità di tesserare giocatori a zero, opzione che sarebbe stata possibile in caso di fallimento del club ligure.

Sono molti i nomi in casa Sampdoria che interessano al Palermo: su tutti naturalmente c’è Valerio Verre. Il Palermo non ha esercitato l’opzione a fine prestito ma ha intenzione di imbastire una trattativa per riportare il centrocampista in rosa. Nel taccuino di Rinaudo sono presenti anche i palermitani La Gumina e Montevago, ma anche l’esterno Leris.

Sull’edizione odierna del quotidiano spazio anche ad altre trattative e altri nomi mercato: ci sono sempre Lucioni, Ceccaroni, Torrasi e Mesik.

