Il Palermo prepara la prossima stagione, con alcuni vantaggi rispetto alle avversarie del prossimo anno. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, i rosa sono l’unica squadra che punta dichiaratamente a un campionato di vertice nel prossimo girone C di Lega Pro, a pensare già alla prossima stagione.

Tutte le altre sono infatti impegnate nella stagione in corso, chi per affrontare i playoff di Serie C, o chi come il Trapani, che potrebbe essere un avversario del Palermo il prossimo anno, è impegnato a non retrocedere dalla B alla C.







Il Palermo ha inoltre già preparato il ritiro estivo, che sarà nuovamente a Petralia Sottana: un appuntamento prestabilito al quale le altre squadre non possono al momento pensare.

Ma che sia chiaro, è molto probabile che i rosa non abbiano acquistato neanche un calciatore prima della fine delle competizioni della stagione 19/20. Il motivo è semplice: molti calciatori sono ancora impegnati con le rispettive squadre. Ma il Palermo rimane vigile su De Col, Fedato, Piccolo e lo svincolato Paponi.

