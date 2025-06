GdS – “Elia spinge per tornare, il Pescara su Di Mariano”

Il principale interesse del Palermo riguarda Elia: il giocatore spinge per un ritorno in Sicilia, mentre lo Spezia tenta di negoziare sul prezzo, sebbene un accordo tra le parti sia prossimo. L’offerta del Palermo ammonta a 1,2 milioni di euro più bonus, mentre i liguri ne richiedono 1,5 milioni più bonus; tale differenza potrebbe essere colmata all’inizio della settimana, quando Elia incontrerà i dirigenti dello Spezia per ribadire la sua volontà di trasferirsi in rosanero.

Lo riporta il Giornale di Sicilia. Qualora lo Spezia decidesse di opporsi alla cessione, scenario attualmente poco probabile, il club di Viale del Fante riaprirebbe il dialogo con il Venezia riguardo a Candela; quest’ultimo era stato proposto dai lagunari allo Spezia nel tentativo di acquisire proprio Elia, ma la proposta è stata rifiutata dallo stesso giocatore e dal suo entourage. Nei prossimi giorni è attesa la conclusione positiva anche per Augello e Palumbo.

Per il primo, svincolato, l’accordo dovrebbe concretizzarsi rapidamente con un contratto biennale e opzione per il terzo anno. L’arrivo del fantasista proveniente dal Modena dovrebbe invece definirsi nei primi giorni dopo l’apertura del mercato: anche in questo caso le parti sono sostanzialmente d’accordo su tutti gli aspetti, con un trasferimento previsto intorno a 1,5 milioni di euro più il cartellino di Saric valutato circa un milione.





I tempi saranno invece più lunghi per quanto riguarda la porta: Audero rimane l’opzione principale ma le resistenze del Como – che non ha fretta di cederlo e punta a condizioni migliori – potrebbero spingere il Palermo a considerare altre alternative. Negli ultimi giorni sono aumentate le quotazioni di Klinsmann del Cesena, che nell’incontro contro i rosanero ha parato un rigore a Pohjanpalo; la scadenza contrattuale nel 2026 rende l’operazione accessibile a cifre contenute, tuttavia l’estremo difensore è seguito anche da club di Serie A come Torino e Parma. In uscita Di Mariano: su di lui Bari e Pescara.