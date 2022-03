MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Altra assenza importante in difesa per il Palermo nella trasferta di Avellino. Oltre a Perrotta squalificato, infatti, dovrebbe essere indisponibile anche Andrea Accardi, fermato dalla febbre.

Secondo quanto riportato sul Giornale di Sicilia, Baldini ha provato in allenamento una linea difensiva composta da Buttaro a destra, Lancini e Marconi centrali e Giron a sinistra. Dovrebbe essere questo lo schieramento della difesa, visto che Accardi non dovrebbe recuperare in tempo.

Buone notizie per Crivello, che è tornato a disposizione dopo il problema fisico al polpaccio ed è stato schierato nell’altra linea difensiva composta da Doda a destra, Somma e Perrotta centrali.

Ancora allenamento differenziato, invece, per Fella. L’attaccante aveva ripreso ad allenarsi con mi compagni ma nella giornata di giovedì è tornato a svolgere una seduta personalizzata. Gli infortuni non stanno dando tregua all’ex Avellino in questa stagione.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DUBBIO IN PORTA: MASSOLO SCALPITA, PELAGOTTI…

AVELLINO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI