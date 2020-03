“Pelagotti fa promesse”. Il Giornale di Sicilia fa un quadro della vita dei rosanero durante l’emergenza Coronavirus, che dovrebbe spingere il Palermo a confermare lo stop agli allenamenti almeno per un’altra settimana in attesa di sviluppi.

—-> REBUS PRESTITI: IL PALERMO SPERA IN UNA DEROGA







Ferie forzate, che però i giocatori cercano di “combattere” con allenamenti personalizzati in casa ma soprattutto tanta presenza sui social, tra messaggi, “challenge” e dirette Instagram con gli utenti o condivise con i propri compagni.

Ancora una volta a spiccare è il portiere rosanero Pelagotti, che in attesa di notizie (tra una domanda e l’altra e varie curiosità) in diretta sigla… il patto: “Se andiamo in Serie C, dopo la promozione mi faccio biondo). Isolati… ma non troppo.

