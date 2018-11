“Il giudice perse la testa”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per presentare nuovi particolari dell’inchiesta di Caltanissetta sul presunto verdetto pilotato del fallimento Palermo calcio. Il riferimento è a Giuseppe Sidoti che, appresa la notizia della trasmissione degli atti ai pm nisseni, (stando alle intercettazioni) perde la testa.

Come riportato da Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia, il 5 luglio Sidoti inizia a mandare una serie di messaggi in stato di grande agitazione (“è il mio c… che vogliono”), lascia un biglietto nel proprio ufficio e un drammatico messaggio che si conclude con “Non ce la faccio. Grazie di tutto, Giovanni” (con riferimento a D’Antoni, uno dei tre componenti del collegio che si occupò del fallimento): il giudice verrà poi rintracciato in serata dalla polizia a Barcellona Pozzo di Gotto, sua città natale, in lacrime.

Sul fronte degli sviluppi giudiziari, invece, l’ex gip Fabrizio Anfuso, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in 5 distinte occasioni, sarà interrogato nella giornata di giovedì: anche lui rischia una sospensione professionale con l’accusa di aver rivelato, fra l’altro, che erano pronte le richieste di arresto per Zamparini, che poi si è dimesso tempestivamente dal CdA.

Per Giammarva e Sidoti invece è stata respinta la richiesta di arresti, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente la sospensione a loro carico: nell’ordinanza viene messo in evidenza il rapporto stretto tra i due. Il quotidiano riporta nuovamente il tema della nomina di Daniele Santoro come perito, la presenza di intercettazioni e il ruolo dell’avvocatessa Vincenza Palazzolo, destinataria di una serie di incarichi (anche al Palermo) e favori tramite Sidoti: “Io voglio che tu arrivi a realizzarti come professionista”, una delle frasi intercettate.

