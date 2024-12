Baniya: “Ero sicuro di questa prestazione, siamo una delle migliori difese del torneo”

“Sapevamo quanto questa vittoria fosse importante per noi, specialmente dopo aver dominato contro la Sampdoria. E’ un bel periodo e ci stiamo allenando al 100%”. Lo dice uno dei protagonista di giornata, Rayyan Baniya, in gol contro lo Spezia.

“Ero sicuro che avremmo sfoderato una prestazione così. Sono contento per la squadra e per il gol personale. Poi vincere in casa è ancora più bello”.

“Abbiamo vinto 2 – 0, non abbiamo subito gol ed è importante sia per l’autostima della squadra che della difesa. Siamo una delle migliori difese del campionato, facciamo allenamenti extra per migliorare”. conclude.





