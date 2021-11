MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un Palermo che non lascia scampo e punisce al primo errore. Questo il contenuto del servizio di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia che descrive i rosanero come una “sentenza”.

Merito va dato all’attacco che riesce a mettere in difficoltà con il gioco “oscuro” le difese avversarie, pronte poi ad andare in confusione con errori che portano alle reti della formazione di Filippi.

E’ successo contro il Potenza in occasione della marcatura di Fella ed è successo anche a Foggia, dove l’1-0 segnato da Floriano nasce da un errore di Sciacca. “I rosa hanno dimostrato di far male alla prima occasione, anche senza bisogno di approfittare delle sbavature degli avversari”, scrive il giornalista.

Sul quotidiano anche la condizione dei calciatori rosanero. De Rose ha scontato il turno di squalifica, inoltre Valente ieri è sceso regolarmente in campo nonostante la fasciatura. Restano da valutare Accardi, che è però tornato ad allenarsi con la palla tra i piedi ed è sulla via del recupero, e Doda che tornerà in Sicilia domani, dopo l’impegno con la Nazionale.

