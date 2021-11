MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo è in piena lotta per il primo posto ma i tifosi faticano a riempire lo stadio. Questa l’analisi contenuta nel Giornale di Sicilia. Contro il Potenza è stato fatto un passo indietro rispetto al record con l’Avellino.

In totale, nell’ultima gara, erano 7.401 gli spettatori nonostante la riapertura degli stadi al 75%. Attualmente i tifosi sono la metà di quelli che seguivano il Palermo in D. Nonostante ciò, il Palermo in C è secondo come media spettatori. Davanti c’è solo il Bari.

Per Palermo – Avellino sono stati venduti 5.189 ticket (senza considerare gli abbonati). Quota superata tra i dilettanti con San Tommaso, Marina di Ragusa, Licata, Savoia, Fc Messina e Biancavilla dove si è andati oltre i 15.600 spettatori.

