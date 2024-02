GdS – “Il Palermo è in posizione di decollo”, “Servono i gol di Brunori”

Una formazione di livello inferiore ma in salute. E il Palermo dovrà approfittarne per compiere un passo avanti in classifica spinto da un seguito di oltre 2.000 tifosi.

E’ il momento della conferma secondo quanto riportato da Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia che le definisce “prove tecniche di volo”. I rosa oggi incontreranno la FeralpiSalò in un match che sarà differente da quello vinto all’andata.

“”Una missione che presuppone nervi saldi e lucidità per affrontare un avversario facile solo se si guarda la classifica, ma che arriva a questa gara con i rosa forte di numeri che impongono attenzione e umiltà.

Sul quotidiano si parla anche di Matteo Brunori e del suo ritorno al gol in trasferta, necessario per la vittoria. Contro le big Parma e Venezia, l’italo brasiliano si è messo in mostra realizzando gol da cineteca: oggi gli si chiede un passo in più.

“Contro la Feralpisalò, quindi, il Palermo chiede al proprio capitano di tornare ad essere incisivo in zona gol: soprattutto lontano dal Renzo Barbera”, si legge.