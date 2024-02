Repubblica – “L’impegno antimafia dei gardesani nel nome di Falcone e Borsellino”

La gara tra FeralpiSalò e Palermo ha un significato profondo. Non solo perché entrambe le formazioni vogliono vincere per migliorare la propria classifica, ma anche per l’aura di affetto e legalità che circonda l’incontro.

Due formazioni quasi gemellate, secondo quanto riportato da Repubblica, e la complicità è nata in occasione dei playoff di Serie C nel 2022. La Feralpi, infatti, visitò il Giardino della Memoria e scese in campo al “Barbera” con una maglia raffigurante Falcone eBorselino sotto gli applausi del pubblico,

Momento che si è poi ripetuto nel 2023, a settembre, quando i verdazzurri hanno raggiunto i rosanero tra i cadetti e sono stati accolti come eroi dallo speaker. Insomma, vinca il migliore che sarà sicuramente lo spettacolo tra due squadre “sorelle”.