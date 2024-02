Palermo e FeralpiSalò ancora insieme: club in campo contro la violenza sugli animali

Un’amicizia indissolubile che punta al sociale. Feralpisalò e Palermo F.C. ancora insieme oggi pomeriggio, non solo per la 24a giornata di Serie B ma anche a supporto degli animali e di LAV. L’iniziativa nasce dopo il dramma di Aron, il pit bull bruciato a Palermo ad inizio anno e poi deceduto.

Il comunicato

Ancora insieme. Feralpisalò e Palermo F.C. domani pomeriggio (oggi nd.r.), in occasione della 24esima giornata di Serie BKT, torneranno in campo a supporto di LAV. E da stasera alle 18 sarà online su CharityStars.com l’asta benefica per acquistare le maglie speciali dedicate all’iniziativa, firmate dai due capitani, Davide Balestrero e Matteo Brunori.

Dopo il dramma vissuto da Aron, il pit bull bruciato vivo proprio a Palermo ad inizio anno e morto pochi giorni dopo, i Rosanero e i Leoni del Garda – primo club in Italia ad aver adottato un cane e a seguire un percorso di sensibilizzazione dedicato ai diritti degli animali – avevano infatti deciso di sostenere la Lega Anti Vivisezione con una raccolta fondi ed un’attività dal forte valore simbolico, facendo scendere in campo – a distanza, nel fine settimana della 21esima giornata, lo scorso 20 gennaio – i due capitani con la special jersey dedicata a LAV.