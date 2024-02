Primavera, il Palermo per tornare alla vittoria: a Carini c’è lo Spezia

Il Palermo Primavera ospita lo Spezia per la 18a giornata del campionato di Primavera 2: un appuntamento importante per i rosanero, che non vincono da quattro partite e più in generale hanno conquistato 3 punti solamente una volta in otto partite. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 11.

I rosa stanno vivendo un periodo di flessione ma non per questo non stanno centrando gli obiettivi stagionali: l’obiettivo dichiarato del Palermo Primavera è infatti quello di disputare un campionato tranquillo puntando a una salvezza il più veloce possibile. I ragazzi di Stefano Di Benedetto (squalificato, non sarà in panchina) hanno infatti superato le aspettative nella primissima parte della stagione arrivando addirittura al terzo posto nel girone d’andata.

La posizione attuale è l’ottava, ma non tutto è perduto dato che i punti di distanza dal quinto posto, l’ultimo utile per disputare i playoff promozione, sono appena 3. L’avversario, lo Spezia, ha tre punti in meno dei rosanero e sta vivendo un periodo simile (non vince da 4 partite e ne ha vinta una sola nelle ultime otto proprio come i rosa). Per il Palermo è fondamentale tornare a vincere a Carini, da sempre una fortezza inespugnabile dove però sono arrivate due sconfitte consecutive nelle ultime due partite.