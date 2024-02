Palermo, occhio alla FeralpiSalò: la squadra di Zaffaroni non molla mai

La Feralpisalò di Marco Zaffaroni ospiterà il Palermo per un match che mette in palio punti importanti per le due squadre, entrambe in forma, seppur con obiettivi diversi.

I padroni di casa vengono da tre risultati utili di fila e nelle ultime sette partite ha perso soltanto la sfida esterna contro il Südtirol. Il momento positivo dei lombardi è anche sottolineato dalla ‘gagliarda’ prestazione di Reggio Emilia: nonostante la doppia inferiorità numerica, gli uomini di Zaffaroni hanno comunque strappato un ottimo pareggio contro una diretta rivale.

La classifica, però, non è ancora ideale per la FeralpiSalò, che contro i Palermo cercherà 3 punti d’oro per uscire dalla zona retrocessione. Verrà confermato il 3-5-2 (QUI le probabili formazioni) con la coppia d’attacco Compagnon – La Mantia pronta a scardinare la difesa palermitana. Sulla fascia, invece, agirà l’ex rosanero Mattia Felici, autore di 5 gol in 36 partite con il club di via del Fante, realizzati nei primi due campionati successivi al fallimento.

Occhio al rendimento casalingo dei “leoni rampanti”, autori di 2 vittorie consecutive tra le mura amiche; anche se il Palermo può sorridere guardando al dato dei precedenti: negli unici tre scontri tra i due club, infatti, i rosanero sono sempre usciti vincitori senza subire alcun gol (proprio come nel 3-0 del girone d’andata).

