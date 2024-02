Così all’andata: Palermo, spettacolo al “Barbera” contro la FeralpiSalò

Era il 2 settembre 2023, quarta giornata di campionato, quando il Palermo ospitava tra le mura amiche la neopromossa FeralpiSalò. I rosanero si presentarono a tale sfida con una gara da recuperare ma soprattutto dopo il beffardo pareggio a Bari e la bella vittoria esterna in casa della Reggiana.

I rosanero partono fortissimo, dopo appena dieci minuti Brunori ha già la chance di mandare in vantaggio il Palermo ma cestina clamorosamente l’occasione capitatagli sul destro. Cinque minuti più tardi Henderson raccoglie una corta respinta della difesa lombarda e accomoda sul sinistro dell’accorrente Insigne, che con un tiro chirurgico mette la palla in buca d’angolo, mandando in visibilio il pubblico palermitano. Prima gioia con la nuova maglia per Roberto Insigne.

Nel secondo tempo non cambia il canovaccio della gara e al primo minuto della ripresa Segre approfitta di un pessimo rilancio del portiere ospite per servire Stulac, il regista sloveno è glaciale nel trafiggere il portiere con il destro. Il Palermo dà spettacolo continuando a creare numerose occasioni da gol, ma l’apoteosi arriva al 40′ del secondo tempo, quando dopo uno splendido uno-due tra Soleri e Di Francesco, quest’ultimo apre il piattone mancino regalandosi il primo gol in maglia rosanero. Una prestazione fantastica della squadra di Corini che sin dall’inizio della partita era stata capace di mettere alle corde l’avversario con buone trame offensive.

In virtù delle tre gare giocate, il Palermo si trovava al settimo posto in graduatoria con 7 punti (e una gara da recuperare), a cinque lunghezze dal Modena primo della classe. Difficile invece la situazione di classifica per la FeralpiSalò, unica ancora a zero punti dopo quattro partite di campionato. Dopo 23 giornate di Serie B, invece, i rosanero occupano il quinto posto con 39 punti, in piena corsa per la promozione diretta visto che il secondo posto occupato dalla Cremonese dista solo cinque lunghezze. La FeralpiSalò si trova invece in piena lotta salvezza e si presenta alla sfida casalinga contro i rosanero al diciottesimo posto con 21 punti. I lombardi sono reduci da tre risultati utili consecutivi.

