“Il Palermo fa rotta sul secondo posto. A Monopoli serve un colpo grosso“. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per aprire la pagina sportiva dedicata allo scontro diretto tra biancoverdi e rosanero, con le dichiarazioni della vigilia e i vari temi (dalle formazioni ai dati statistici).

Ma lo stesso Carlo Brandaleone sottolinea come anche per Monopoli e Palermo adesso inizi a pesare l’incognita Catania in vista dei playoff. Un “terremoto” che (sottolinea) “può riscrivere la classifica – ECCO COME – e complicare la corsa del Palermo al secondo posto del Palermo perché non si giocherebbe il derby del Barbera”. E il Monopoli perderebbe addirittura 6 punti.

Vincere, dunque, diventa ancor più fondamentale per affrontare i playoff in posizione di privilegio (e con meno partite). E il Palermo se la gioca senza fare rivoluzioni. Un solo dubbio in mediana: Dall’Oglio potrebbe prendere il posto di Damiani al fianco di De Rose. Al posto di Floriano (reduce da gastroenterite) c’è Soleri.

