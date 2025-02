GdS – “Il Palermo non vince mai: pari e fischi col Mantova”

“Se il pareggio con lo Spezia profumava di beffa, questo con il Mantova sa tanto di bocciatura definitiva. Soprattutto per Dionisi, che non riesce a trovare un modo per fare giocare un calcio decente al Palermo e per farlo tornare alla vittoria”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il pari dei rosanero contro la squadra di Possanzini.

A fine partita è stata pesante la contestazione, soprattutto per Dionisi, che al momento resta in sella. La sensazione di confusione resta tanta: sul risultato ha inciso la sciagurata espulsione di Ceccaroni, ma il Palermo ha dimostrato di essere una squadra incapace di mettere sotto un’avversaria modesta che veniva da un periodo negativo.

Ostinarsi a proseguire con la difesa a 3 e con due esterni che non arrivano mai sul fondo sembra quasi autolesionistico. Il Palermo è tornato ad aggrovigliarsi nei suoi problemi mentali, facendosi mettere sotto dal Mantova a inizio secondo tempo. È finita con tutto lo stadio a gridare “Dionisi vattene via“. Impossibile da pensare a luglio scorso, triste realtà adesso.





