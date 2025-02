Martorelli: “Dionisi rischia? La società continua ad avere fiducia”

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli è stato intervistato per TMW e ha parlato del deludente campionato del Palermo, reduce dal pari contro il Mantova. Focus sulla posizione di Alessio Dionisi, che non sta trovando una soluzione ai tanti problemi della squadra.

“Quando succedono queste cose gli allenatori rischiano. Guardando la classifica notavo che in sei punti puoi essere tra i playoff e i playout. La classifica è corta e qualcuno rischia di rimanerci impelagato. Probabilmente la società continua ad avere fiducia in Dionisi ma i risultati non lo aiutano“, afferma.

Martorelli commenta anche il cammino del Frosinone, squadra impegnata nella lotta salvezza: “Da inizio anno non è riuscito a dare un segnale di miglioramento. Non ha dato la sensazione di poter emergere da questa situazione di stallo. Più le partite passano e più diventa complicato“.





