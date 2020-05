L’attesa sta per terminare, l’8 maggio il Palermo e tutte le squadre di Serie D sapranno se la stagione è conclusa o meno. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, quando la Lega Nazionale Dilettanti renderà ufficiale la sospensione definitiva del campionato, la società rosanero potrà cominciare a pensare alla Serie C.

Tra appelli dell’AIC per i calciatori e le calciatrici dilettanti e le società che sottolineano come sia impossibile rispettare un protocollo per la sicurezza, l’ufficialità sembra proprio l’unica cosa che manca per chiudere un girone che se tutto fosse andato regolarmente si sarebbe concluso oggi, 3 maggio.







E intanto la Lega ha prorogato la sospensione degli allenamenti fino al 18 maggio, decisione inevitabile in rispetto del dpcm del 26 aprile.

