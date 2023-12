MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il trio di centrocampisti muscolare può essere quello più adatto per uscire dalla spirale negativa che ha coinvolto il Palermo. Eugenio Corini, per la partita contro il Parma, ha scelto di affidarsi a una mediana molto fisica composta da Coulibaly, Gomes e Segre. Questo assetto potrebbe essere quello definitivo, almeno per il prossimo mini ciclo di gare.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza pro e contro di questo schieramento. Gomes sa cucire il gioco, soprattutto nel corto; Coulibaly ruba tanti palloni e trasforma l’azione da difensiva a offensiva; Segre è un tuttofare, il gol è la dimostrazione della duttilità dell’8 rosanero. Corsa e sostanza, un mix che può aiutare il Palermo in questa fase difficile.

“I centrocampisti mostrano i muscoli, con l’auspicio e la speranza che adesso i rosanero abbiano trovato il loro sistema per bloccare avversari e far male con gli inserimenti. Segre, Gomes e Couliubaly sono di nuovo in rampa di lancio”, scrive Radicini.

