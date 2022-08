MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È fatta. Il Palermo ha l’accordo sia con l’Empoli che con Leo Stulac: nei prossimi giorni, il centrocampista sloveno firmerà con il club rosanero. Zavagno e Rinaudo hanno convinto il giocatore mettendo sul piatto un contratto pluriennale, a differenza di quello dell’Empoli che è in scadenza nel 2023 e che, per ora, non sarebbe stato rinnovato.

Come scrive Benedetto Giardina sul “Giornale di Sicilia”, Stulac potrebbe ‘sbarcare’ a Palermo martedì: lo stesso giorno in cui potrebbe arrivare anche Jacopo Segre.

Per la mezzala del Torino, però, si è inserito anche il Frosinone, che tenta lo ‘sgambetto’ al Palermo già accordato con il giocatore. Proprio per questo, non dovrebbero esserci ribaltamenti nella trattativa ed il centrocampista dovrebbe indossare il rosanero già fra pochi giorni. Tra l’altro, il Palermo – per accordarsi col Toro – ha mandato in prestito il giovane Corona.

