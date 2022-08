MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo aspetta Jacopo Segre: la trattativa con il Torino si è sbloccata in settimana e il calciatore è atteso al più presto in città. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, Segre firmerà un triennale.

Ma il mercato a centrocampo non è finito qui: il Palermo è in pole per Saric dell’Ascoli: il club bianconero vorrebbe però evitare di vedere il calciatore a un club di Serie B. L’alternativa rimane Bisoli del Brescia.

