Il Palermo ha il suo novo acquisto: si tratta di Renzo Orihuela, difensore uruguaiano arrivato dal Montevideo City Torque. Come scritto nell’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, il centrale si è sottoposto alle visite mediche e ha già disputato il primo allenamento con i suoi compagni di squadra.

Orihuela, che ha dato l’addio alla sua ex squadra, arriva “con la formula del prestito con opzione di rinnovo per un ulteriore anno“. Intanto continuano le cessioni: alcune sono già state ufficializzate, altre più fresche come quelle di Crivello e Floriano sono ormai fatte ma in attesa di comunicato.

Queste ultime due cessioni sono le prime a liberare degli slot per dei rinforzi di qualità che il Palermo sta sondando in questi primi giorni di mercato.

