“Allergia di stagione nei big match. E ora c’è il Bari…”. Questo il titolo principale della doppia pagina dedicata dal Giornale di Sicilia al Palermo, analizzando i numeri e il momento dei rosanero, che si preparano allo scontro diretto con la capolista del girone C.

E Benedetto Giardina analizza proprio il dato relativo agli scontri diretti tra il Palermo e le concorrenti: di fatto un Palermo “allergico”, perché sono appena 5 i punti raccolti dai rosanero contro le rivali dirette (con una sola vittoria, quella contro il Monopoli). Il rendimento in casa è comunque di alto livello grazie al fatto che i rosa non hanno rimediato sconfitte, ma in tanti altri casi la formazione di Filippi ha faticato nelle sfide ad alta tensione.

Adesso c’è la sfida al Bari, tra le mura amiche del “Barbera”. Ma sul fronte biglietti (QUI le info), il quotidiano fa notare che “dopo la disfatta del derby, il Palermo non propone nulla per cercare di attirare i tifosi”: dopo le promozioni contro Avellino e Monopoli, questa volta il club rosanero ha infatti deciso di mettere a prezzo pieno i tagliandi per il big match. Una scelta che arriva dopo un derby in cui invece il Catania aveva deciso di abbassare i prezzi pur di attirare più gente possibile al “Massimino”. L’unica promozione è quella legata alla Fratres: chi sabato donerà il sangue allo stadio avrà il biglietto gratis in tribuna.

