MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Con Giacomo Filippi in panchina non era mai successo finora. E succede in un momento in cui il Palermo è alla ricerca di continuità per sostenere la rincorsa al Bari: i rosanero sono incappati nel secondo ko nell’arco di tre giornate; un momento negativo dopo una serie di risultati utili in campionato tra ottobre e novembre (reagendo al bruttissimo ko con la Turris).

Sul Giornale di Sicilia, Benedetto Giardina analizza il dato e sottolinea come di fatto il Palermo abbia dimostrato di sapere reagire alle batoste ma allo stesso tempo sia un interruttore che si accende e si spegne: la vittoria contro il Monopoli sembrava l’occasione per ripartire dopo la sconfitta di Picerno, ma il derby con il Catania ha fatto di nuovo spegnere la luce, riproponendo le lacune viste in Basilicata (ko derubricato inizialmente come episodio, ma che forse episodio non era…).

Adesso il Palermo (ripiombato a -8 dal primo posto) si aggrappa allo scontro diretto con il Bari per tenere vive le speranze di promozione diretta, ma proprio per il distacco in classifica una vittoria con la capolista (per quanto importante) da sola non basterà a rimontare e riaprire il campionato.

LEGGI ANCHE

GIUDICE SPORTIVO: SQUALIFICA E MULTA PER ALMICI E LUPERINI

IL CALENDARIO DEL PALERMO FINO ALLA 9A DI RITORNO