MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa, senza dimenticare il mercato in uscita: come ricorda Benedetto Giardina ne Il Giornale di Sicilia, bisognerà sfoltire la lista degli over se si considerano gli arrivi di Mateju e quelli ipotetici di un nuovo centrocampista e di un vice Brunori.

Per il ruolo di centrocampista, il Palermo continua a lavorare per Saric, per il quale ha alzato l’offerta per l’acquisto del cartellino. Vista però la difficoltà della trattativa, la dirigenza rosanero ha già pronta l’alternativa: si tratta di José Machin del Monza.

Sul mercato invece ci sono Fella e Somma: il primo piace al Cesena, che però ha già virato su Udoh dell’Olbia, mentre il difensore è richiesto da diversi club come Foggia, Messina e Renate. In uscita anche Silipo.

LEGGI ANCHE

PALERMO, BETTELLA TITOLARE CON L’ASCOLI. SOLERI E SALA…

PALERMO – ASCOLI, ARBITRA MINELLI