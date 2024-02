GdS – “Palermo, beata gioventù: il futuro si tinge di rosa”

“Che il Palermo abbia un organico già pronto per altri palcoscenici è tutto da dimostrare, ma le premesse (e le promesse) sono sotto gli occhi di tutti“. Scrive così Ivan Cicala, che sulle pagine del Giornale di Sicilia analizza l’impatto dei due giovani acquisti del mercato di gennaio – Ranocchia e Diakité – che hanno cambiato volto ai rosanero.

Diakité, 23 anni da compiere, ha sostituito il compassato Mateju e pare abbia ampi margini di miglioramento. Ranocchia, classe 2001, ha impressionato tutti: il ragazzo ha tutto per imporsi ad alti livelli e maturando potrebbe persino fare comodo alla Nazionale. Ma la lista non finisce qui.

Dietro Pigliacelli c’è Desplanches, che a 21 anni ha ancora tutto il tempo per dimostrare il suo valore. In difesa ci sono Graves (classe 1999) e Lund, che deve compiere 22 anni, Aurelio (24 anni) e Buttaro (classe 2002). A centrocampo ci sono Vasic (22 anni ad aprile), poi Gomes (24 a luglio) e Coulibaly (25 appena compiuti). Solo in attacco l’età media si alza, Soleri è il più giovane. Il futuro è a tinte rosanero.

