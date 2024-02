Palermo, col Como si punta al pienone: il “Barbera” torna a essere una bolgia

C’è grande entusiasmo in vista della gara col Como. Il Palermo è in piena corsa per il secondo posto e ha la ghiotta occasione di giocare al “Renzo Barbera” lo scontro diretto contro i lariani. Ci sono tutte le premesse per tornare a vedere uno stadio pieno ma soprattutto carico e appassionato.

L’obiettivo è quello di battere il record stagionale di presenze al “Barbera”, registratosi nella gara con lo Spezia: allo stadio c’erano 29.117 persone. Numeri che sono andati via via scemando, toccando il punto di basso per la partita con il Pisa, con 16.279 titoli emessi; era dicembre, nel pieno del periodo negativo del Palermo. Ora, invece, il “Barbera” torna a essere una bolgia.

Già contro il Bari si è percepita un’atmosfera diversa. Al “Barbera” c’erano 23.392 tifosi e tutti hanno contribuito a rendere la serata speciale, rendendo l’ambiente caldissimo già dal primo minuto. Si è riacceso l’entusiasmo, i risultati positivi dell’ultimo periodo hanno rinfrancato tutti. Il Palermo avrà bisogno del suo pubblico nella difficile partita col Como e il popolo rosanero risponderà presente.

