GdS – “Palermo, Brunori continua a segnare: è l’unico raggio di sole”

“Il Palermo sta vivendo un momento di difficoltà, Brunori no“. Scrive così Massimiliano Radicini, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta le ultime prestazioni del capitano rosanero, reduce da quattro gol consecutivi.

Brunori ha segnato dodici gol in campionato mentre in maglia rosanero è arrivato a 61 reti in due anni e mezzo. L’attuale capitano del Palermo è il terzo miglior marcatore della storia del club di viale Del Fante, a solo un gol dal secondo posto occupato da Radice. Un momento positivo per Brunori, che però non fa il paio con quello della squadra.

Il Palermo si affida al suo attaccante più forte ma i suoi gol nelle ultime partite non sono bastati per vincere. L’impegno da parte del capitano non è mai mancato, così come le reti segnate, ora serve una reazione da parte dei compagni. Ora c’è la sfida contro il Lecco, squadra alla quale ha già segnato nel match d’andata.

