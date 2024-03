CorSport – “Bivio Palermo, l’equilibrio fa la differenza”

Alla ricerca di un diverso equilibrio, il Palermo cercherà di ripartire almeno dal dato più positivo attualmente in suo possesso: la straordinaria capacità di far gol.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea la mancanza d’equilibrio del Palermo: la squadra pensa solo a costruire, porta molti uomini nell’azione offensiva e i centrocampisti ad aggredire alto, ma non ha poi meccanismi adeguati per coprirsi in fase di non possesso.

Il Palermo non solo ha 16 marcatori diversi, ma ne ha prodotti 19 in grado di fare un assist (Graves a Brescia l’ultimo della lista). In poche parole, se la difesa traballa, la ricerca del gol fino ad adesso è stata una certezza.

