Repubblica – “Il vero tifoso non bada alla classifica”. Palermo, a Lecco in mille

Nuovo ‘esodo’ rosanero in trasferta. Il Palermo affronta il Lecco e i tifosi rispondono alla grande, nonostante i recenti risultati: i biglietti per il settore ospiti sono andati sold-out in un’ora. Tullio Filippone, sulle pagine di Repubblica Palermo, ha sentito le voci di un gruppo di supporter che partirà dalla provincia di Milano.

“Il vero tifoso rosanero non guarda la classifica e gli ultimi risultati della squadra, soprattutto se vive lontano da Palermo — racconta Marco Placente, palermitano che abita a Cologno Monzese e non si perde una trasferta dei rosa — certo, siamo amareggiati per le ultime partite, personalmente farò anche questa trasferta che si trova a pochi chilometri con tutta la mia famiglia”.

Sicuramente il grosso dei tifosi del Palermo che colorano di rosa le curve di tutta Italia viene dal Centro-Nord. “A Brescia ad esempio — dice ancora Placente — quelli che sono venuti dalla Sicilia erano 180. Per Lecco è stato più complicato organizzarsi da Palermo perché è la seconda trasferta consecutiva in pochi giorni”.

