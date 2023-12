MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Sul Giornale di Sicilia il concetto è ribadito: il Palermo deve approfittare del match col Pisa in casa per riprendere le redini del suo campionato. Il perché è da ricercare nel momento “no” dei toscani, messi anche peggio dei rosanero in quanto a classifica (la squadra di Aquilani ha 7 punti in meno) e stato d’animo.

“Contro questo Pisa il Palermo ha l’occasione di tornare alla vittoria e prendere fiato dopo una serie di partite che definire deludenti è un eufemismo”, scrive Carlo Brandaleone.

Sul quotidiano spazio anche all’analisi su Coulibaly definito un vero e proprio “talismano”. Con lui in campo i rosa, infatti, non sono mai stati in svantaggio. “I k.o. del Palermo sono tutti arrivati in situazioni in cui Coulibaly era in panchina o fuori”, si legge.

LEGGI ANCHE

CORINI: “COL PISA PRONTI A FARE UNA GRANDE GARA”

PALERMO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

SERIE B, LE PARTITE DELLA 17a GIORNATA