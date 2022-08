MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo, Corini è tornato a… casa. Sono motivato ed entusiasta”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per aprire la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero e a tutti gli approfondimenti legati al ritorno di Corini, a cui vengono dedicati anche l’apertura della sezione Sport del lunedì (“Il ‘Genio’ di Palermo) e l’editoriale a firma Luigi Butera.

Benedetto Giardina riparte dall’ufficialità del suo ingaggio e dalle parole al suo arrivo in città, raccontando anche il personaggio ma partendo dal principio. E cioè dalla conclusione del processo di scelta del nuovo allenatore: “Il tempo delle telefonate, delle conference call, dei video e delle slide, è finito. Adesso si passa all’azione, sul campo e con i giocatori”. Corini dunque sposa ancora una volta il progetto del Palermo: alla fine tutti i feedback si sono concentrati sul “Genio”, portando alla condivisione della scelta tra Palermo e Manchester (seppur dopo lunghe valutazioni). Il suo contratto è biennale ma sarà la prima pietra del piano quinquennale.

Corini si è goduto una serata in famiglia in città, ma da oggi si inizia a lavorare: oggi il primo contatto con la squadra (nel frattempo rientrata da Torino) e l’inizio di un lavoro che coinvolgerà campo e mercato. E nell’editoriale di Luigi Butera la parola d’ordine è “recuperare il tempo perduto”: “Da settimane sosteniamo che la squadra che ha vinto i play-off di C non può reggere l’urto della B senza innesti di peso. Il Palermo viaggia in ritardo e inutile girarci attorno. […] Ed è chiaro che adesso bisogna recuperare il tempo che si è perduto”.

