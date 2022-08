MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un mercato che riparte, un nome che ritorna. Con il ritorno in rosanero di Eugenio Corini, inizia a prendere forma anche la nuova strategia di calciomercato che cambierà il Palermo (al momento ancora fermo alla impostazione voluta da Baldini prima delle dimissioni). E un nome che torna in voga è quello di un palermitano: Francesco Di Mariano.

Il nome era stato già oggetto di valutazione nelle prime settimane di mercato, ma come riportato dal Giornale di Sicilia il nome piace molto anche a Corini (che lo ha già allenato in passato in Serie B – a Novara, ndr.). Il nipote di Totò Schillaci vanta nel palmares un playoff promozione vinto col Venezia e il campionato vinto dal Lecce nella scorsa stagione, ma a lui (ora apparentemente fuori dai piani dei salentini) non dispiacerebbe rientrare in Sicilia dopo averla lasciata a soli 13 anni.

Il problema per i rosanero sono però le liste: al momento il Palermo ha spazio per tesserare un solo over 23. E dunque il mercato (che sarà concluso da Rinaudo e Zavagno, prima del ritorno di quest’ultimo alla base) passerà anche dalle cessioni, a meno che non si arrivi alla soluzione estrema di tenere giocatori fuori lista ma – ovviamente – regolarmente pagati. De Rose (che aveva un accordo sulla parola per l’adeguamento minimo dell’ingaggio – accordo poi mai firmato) si avvia verso verso Cesena. Luperini è sempre corteggiato dal Perugia del suo ex allenatore, Castori.

