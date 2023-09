MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

È il momento di non perdere la calma. Il Palermo ha conosciuto la prima sconfitta in campionato ma, come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, “una partita non può e non deve minare le certezze di questo avvio di stagione“.

La sconfitta col Cosenza è stata dolorosa, soprattutto per come è maturata, ma c’è subito l’occasione per rialzarsi. Venezia sarà un banco di prova importante e dirà se questo Palermo è davvero una grande di questo campionato.

Il Palermo ha le armi per mettere in difficoltà il Venezia, “purché non ripeta certi errori commessi col Cosenza e faccia un passo avanti sul piano del gioco: il possesso palla da solo non basta”, scrive Butera.

