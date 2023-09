MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Una maglia speciale per Denis Godeas. Nel pre-partita di Venezia – Palermo, l’ex attaccante sarà omaggiato dalla società arancioneroverde.

La maglia speciale a Godeas rientra nell’iniziativa del Venezia, che vuole onorare la propria storia e celebrare la carriera dei suoi giocatori simbolo. L’ex attaccante ha indossato la casacca dei lagunari nella stagione 2012/13, totalizzando 19 gol e in 35 partite tra Lega Pro Seconda Divisione e Coppa Italia, conquistando la promozione in Prima Divisione attraverso i playoff.

Godeas ha giocato sei mesi anche a Palermo. Viene acquistato l’11 gennaio del 2006 e chiude la sua unica stagione in maglia rosanero con 15 apparizioni e tre gol (più uno in Coppa Uefa), tra cui uno realizzato a Torino contro la Juventus. In estate viene ceduto al Chievo nell’ambito della trattativa che porta il brasiliano Amauri in Sicilia.

