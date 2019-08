“Nuovo Palermo, che entusiasmo!”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per aprire le proprie due pagine dedicate ai rosanero e soprattutto all’amichevole contro la Supergiovane Castelbuono (5-0), una grande festa con oltre 2000 tifosi presenti al campo comunale di Petralia Sottana per il primo match del nuovo Palermo.

GIOCATORI IN PROVA: ECCO CHI VA VERSO LA CONFERMA

Il commento e la cronaca alla partita di Benedetto Giardina riparte proprio dal bagno di folla e dal clima di un pomeriggio a suo modo storico: “Prima dei gol, prima degli schemi e della tattica, il Palermo ha ritrovato la sua gente. Risultato rotondo che avrebbe potuto assumere contorni ben più pesanti, ma l’applauso alla fine è meritato; la partita della rinascita ha già dato i primi frutti”.

Una partita a cui tantissimi hanno voluto assistere (persino in pineta) e che si spera possa confermarsi in sede di campagna abbonamenti. Presente al gran completo anche la dirigenza rosanero, tra cui anche Leandro Rinaudo, tutti impegnati con il presidente in un “summit” di mercato… all’aria aperta.

Ma come il Palermo, anche il quotidiano guarda già oltre l’amichevole di ieri e si concentra sul campo: oggi parte infatti la Coppa Italia serie D (e sarà subito derby fra Licata e Troina), mentre Pergolizzi attende novità dal mercato e dai giocatori in prova, che entro fine ritiro conosceranno il proprio destino.

