“Palermo, fai attenzione alle matricole”. Questo il titolo principale della pagina sportiva del Giornale di Sicilia dedicata ai rosanero, con spazio dato anche alle prime dichiarazioni di Marco Perrotta e la questione allenamenti (con l’intesa ormai praticamente raggiunta con il Cus).

Lo stesso Benedetto Giardina mette in guardia: “Occhio a chiamarle matricole”. Le statistiche dicono che nello scorso campionato il Palermo ha perso punti pesanti proprio contro chi veniva dalla Serie D o è stato ripescato. Finora il Palermo di Filippi non ha “steccato”, ma adesso c’è un esame importante: dopo Latina e Acr Messina, tocca al Taranto (piazza blasonata tornata in C dopo una lunga attesa).

Filippi pensa già alle scelte da fare e il ritorno di Valente (che ieri è diventato papà di Stella Zoe) apre il ballottaggio con Almici sulla destra, mentre Giron va verso la conferma a sinistra. Ancora tre le assenze obbligate in difesa: Accardi e Peretti per infortunio, mentre Buttaro deve ancora scontare un turno di squalifica.

