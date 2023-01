MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il mercato potrebbe cambiare le gerarchie in casa Palermo. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea che Eugenio Corini non intende intaccare le certezze degli ultimi mesi ma quando arriveranno i “giocatori di qualità” richiesti si apriranno nuove sfide.

La priorità per il Palermo è la fascia sinistra di difesa viste le partenze di Devetak e Crivello. Al momento, infatti, l’unico giocatore in quel ruolo è Sala. Paulo Azzi è il nome più ‘caldo’, la trattativa prosegue (QUI i dettagli).

Poi c’è da colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Elia, anche prendendo un attaccante con il conseguente spostamento di Di Mariano sulla fascia destra (zona che ha già ‘battuto’ in stagione). Seck del Torino e Tutino del Parma sono i primi obiettivi ma ancora è tutto in divenire.

Il pacchetto dei centrali difensivi è già stato rinforzato con Orihuela, per il quale vanno soltanto sbrigate le ultime formalità burocratiche per l’ufficialità. Il giocatore si allena già con la squadra a Roma ed è un concorrente in più per Marconi e Bettella (Nedelcearu sembra intoccabile).

