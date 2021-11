MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Palermo, il segreto è in panchina”. Così il Giornale di Sicilia apre la pagina sportiva dedicata al Palermo e al calcio siciliano, facendo il punto della situazione sulla formazione rosanero (mentre nelle pagine di cronaca si riporta la notizia della condanna definitiva per Fabrizio Miccoli).

Benedetto Giardina sottolinea i numeri del Palermo da quando Giacomo Filippi è in panchina: se si considera i risultati ottenuti dal suo arrivo in panchina (con il Picerno saranno 9 mesi), Filippi ha ottenuto 19 vittorie in 32 partite, per un totale di 49 punti. E una media successi pari al 59,5%: solo Iachini ha fatto meglio a Palermo (era l’anno dei record in B) e nessuno ha fatto meglio dei rosanero negli ultimi 9 mesi (il Catanzaro si ferma a 48 punti).

Un Palermo che adesso insegue il Bari al primo posto, che sembra aver messo a posto i problemi di disciplina (curiosamente la sfida con il Picerno metterà di fronte le due squadre più “cattive” del girone C) e sembra aver trovato finalmente una formazione tipo, pur attingendo con grande beneficio dalla panchina. Un Palermo che inoltre – dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico – ha iniziato per la prima volta la preparazione settimanale al Cus con l’intero organico a disposizione per gli allenamenti.

