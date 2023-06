MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Da Vasic a Tremolada. Nella lista della dirigenza rosanero cominciano a spuntare nomi di trequartisti che fanno sorgere un ‘dubbio’: l’anno prossimo si cambierà modulo? Il ‘Giornale di Sicilia’ parla sia di 4-3-3, con cui in realtà il Palermo ha iniziato l’ultima stagione, sia di un inedito 4-3-1-2.

Quest’ultimo modulo è uno dei ‘preferiti’ di Corini, che a Brescia ha schierato proprio il 4-3-1-2 quando ha vinto la Serie B. Servono i giocatori giusti, ovviamente, e in quella squadra aveva sulla trequarti Spalek o Tremolada, che oggi – non a caso – è fra gli obiettivi del Palermo. La dirigenza ha incontrato il suo agente e potrebbe presentare un’offerta al Modena, dato che Tremolada ha ancora un anno di contratto con i ‘canarini’ (con cui ha fornito 12 assist quest’anno).

Il primo nome nella lista dei trequartisti è in realtà Vasic, che però potrebbe sfuggire al Palermo data la forte concorrenza di club di Serie A, Serie B ed esteri. E anche se non è stato riscattato, non va dimenticato Verre: il Palermo potrebbe ritrattare con la Sampdoria per portare il giocatore ’94 in rosa con un’altra formula.

