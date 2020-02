Il Palermo è chiamato a confermarsi dopo la bella vittoria sul campo della Cittanovese. I rosa hanno dimostrato di avere carattere e questa “scintilla” si deve trasformare in fuoco nella gara contro il Biancavilla.

Carlo Brandaleone, sulle pagine del Giornale di Sicilia, si aspetta conferme dopo Cittanova. Ai giocatori rosa, infatti, sembra essere scattato qualcosa dentro, come una presa di coscienza del fatto che nessuno può giocare sottotono con una posta in palio così alta.

La partita con il Biancavilla si annuncia abbordabile e non per il valore degli avversari, che hanno dimostrato di essere una buona squadra. Gli uomini di Mascara militano nella parte centrale della classifica e non hanno motivazioni esagerate per fare la “partita della vita”. In trasferta, poi, il Biancavilla incontra spesso difficoltà.

I gialloblu, infatti, sono reduci da sei sconfitte di fila fuori casa. Nel calcio nulla è scontato ed è per questo che il Palermo non deve abbassare la tensione, proprio come nel finale di Cittanova.

