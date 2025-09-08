GdS - "Palermo, l'equilibrio va spezzato: ora bisogna iniziare a dettare legge" ​​

“Durerà l’equilibrio o qualcuno si staccherà come è accaduto spesso in passato? La speranza è che abbia ragione la storia e che a dare una spallata alla Serie B sia il Palermo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia fa il punto della situazione in vista della ripresa del campionato. Domenica i rosa tornano in campo per affrontare il Südtirol.

Da quel poco che si è visto, c’è chi ha qualcosa in più per la lotta alla promozione. E nel lotto delle pretendenti, il Palermo deve essere inserito per forza. Intanto, perché ha un allenatore vincente e carismatico. Poi, perché ha una squadra forte e completa in tutti i reparti. Infine, perché ha un tifo che in Serie B non ha nessuno (solo la Samp si avvicina).

È chiaro che il Palermo non troverà un casello autostradale con la sbarra alzata. Si è capito col Frosinone. Ci sono altre squadre forti come Venezia, Monza, Empoli, Spezia. E poi Modena, Cesena e qualche sorpresa. Le antenne vanno tenute dritte, già dalla sfida col Südtirol.





