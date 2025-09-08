Palermo, è il momento di cambiare? Alle 14.00 Monastra e Parisi su Facebook e sul sito ​​

Dopo la prima sosta di campionato il Palermo può cambiare modulo in attacco? È arrivato il momento di Palumbo? Serve un altro giocatore in difesa? Sono queste alcune delle domande a cui cercheranno di dare risposta Guido Monastra e Roberto Parisi nell’ormai consueto appuntamento del lunedì alle 14.00 sulla pagina Facebook di Stadionews.

La trasmissione, ancora “senza titolo”, andrà in onda dall’Angolo di Porticello, in via delle Alpi, a Palermo, e sarà aperta ai tifosi anche attraverso le domande e la partecipazione attiva con i commenti e le curiosità.

Una finestra sarà dedicata anche all’Athletic Palermo, che ieri ha debuttato in Serie D con un buon pareggio sul campo del Messina.





