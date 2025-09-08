CorSport - "Palermo, Inzaghi nella testa. A Bolzano si cambia?" ​​

Prima trasferta in campionato per il Palermo. Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, mette in parallelo l’inizio dell’anno scorso con il Pisa: anche allora doppia gara interna e 4 punti in cascina, seguiti da un pari a Cittadella trasformato in vittoria a tavolino. Da lì, i toscani costruirono una striscia vincente. I rosanero si trovano in una fase simile.

A Bolzano ci potrebbero essere novità di formazione. A centrocampo si attendono conferme e nuovi equilibri. Palumbo, ora più rodato fisicamente, può avere una chance dal primo minuto. Scalpitano Gomes e Blin, mentre Segre è ormai una certezza. Ranocchia, invece, ha convinto come play basso. L’inserimento dell’ex Modena potrebbe spostare Gyasi sulla fascia.

La settimana che porta alla sfida sarà delicata. Inzaghi dovrà valutare con attenzione tutte le opzioni: nessuno ha il posto garantito. Lo stesso Brunori non è sicuro della titolarità. Infine, sono attesi i rientri di Joronen e Pohjanpalo dopo gli impegni con la Finlandia.





