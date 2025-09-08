Messina – Athletic Palermo 0 – 0, gli highlights / VIDEO
Esordio positivo, seppur senza reti, per l’Athletic Club Palermo che al “Franco Scoglio” di Messina conquista il primo storico punto in Serie D. La squadra di Ferraro parte meglio, mostrando solidità e personalità: nella prima frazione i nerorosa impongono il proprio gioco e sfiorano il vantaggio con Micoli, fermato da un grande intervento di Sorrentino. Nonostante la supremazia territoriale, però, manca la concretezza sotto porta per capitalizzare le occasioni create.
Nella ripresa è il Messina a prendere in mano la gara. Daquinto si rende protagonista con due chiare opportunità: prima trova l’opposizione di Greliak, poi serve a Roseti una palla d’oro che l’attaccante non sfrutta. L’Athletic reagisce nel finale con un’iniziativa di Concialdi, che pesca Lores Varela in area: il colpo di testa termina a lato. Lo 0 – 0 fotografa l’equilibrio del match e consegna ai palermitani un debutto incoraggiante in vista della prossima sfida interna con la Vigor Lamezia.