Marino: “Palermo favorito insieme a Monza e Venezia: ha due squadre titolari”

Pasquale Marino, ex allenatore del Catania e brevemente anche del Palermo tra le altre, è stato intervistato per TuttoFrosinone e ha parlato del campionato di Serie B, indicando i rosanero tra le favorite per la promozione.

“È presto per giudicare, ma il Frosinone ha iniziato bene, ottenendo un buon risultato con una delle favoritissime, il Palermo – afferma – . Davanti metto Venezia, Monza e proprio il Palermo: hanno organici importanti, praticamente due squadre titolari“.

“In Serie B non ci sono partite scontate – continua – . Ogni anno squadre che puntano alla A si ritrovano impelagate in basso. È un campionato entusiasmante proprio perché imprevedibile e bisogna lottare fino alla fine. Il gruppo giovane può essere un valore aggiunto o viceversa”.





