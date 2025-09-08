Difensori svincolati in cerca di squadra: Dawidowicz e Djidji verso la Serie B? ​​

Il mercato degli svincolati continua ad attirare l’attenzione dei club di Serie B che non hanno completato le proprie operazioni estive. Tra questi c’è il Pescara, alla ricerca di un rinforzo di spessore per il reparto difensivo.

Il direttore sportivo Foggia ha avviato i contatti con Koffi Djidji, centrale reduce dall’esperienza al Torino. Il giocatore ha manifestato la disponibilità a ridursi l’ingaggio, che al momento si aggira sui 900 mila euro annui, pur di tornare protagonista. Resta da capire se le parti riusciranno a trovare l’intesa definitiva.

L’ivoriano, 31 anni, vanta oltre cento presenze in Serie A e rappresenterebbe un profilo importante per una squadra come il Pescara, che punta a rafforzarsi con uomini d’esperienza. La trattativa non è ancora chiusa, ma il dialogo tra le parti procede e l’operazione potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni.





Dawidowicz osservato speciale

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Pawel Dawidowicz, difensore polacco ex Palermo svincolatosi dopo l’avventura al Verona. Giocatore di fisicità e temperamento, negli ultimi anni è stato un punto fermo in Serie A e potrebbe rappresentare un valore aggiunto per qualsiasi club cadetto.

Il profilo del polacco sarebbe stato proposto allo Spezia, che però ha deciso di non affondare dopo l’arrivo di Fellipe Jack dal Como. Nonostante ciò, Dawidowicz resta una pedina di assoluto rilievo sul mercato e non è escluso che nelle prossime settimane possa trovare una nuova destinazione in Serie B.

