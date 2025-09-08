Siracusa, Turati: “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma ci sono segnali positivi” ​​

Parla Marco Turati. L’allenatore del Siracusa ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Cerignola, maturata in rimonta dopo il vantaggio iniziale degli aretusei. La squadra azzurra lascia la Puglia con più di un rimpianto.

“Questa sconfitta lascia molto rammarico. Siamo arrivati con la consapevolezza di poter disputare una gara importante e lo abbiamo fatto per sessanta minuti. Poi un errore ha cambiato le sorti della partita. Torniamo a casa con l’amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza di avere grandi margini di crescita”, ha dichiarato Turati.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Siamo partiti in ritardo e costruire una squadra non è mai semplice. Molti dei miei ragazzi sono alla prima esperienza in questa categoria, quindi è normale attraversare una fase di adattamento. Tuttavia abbiamo mostrato diversi spunti positivi e questo ci fa ben sperare per il futuro”.





